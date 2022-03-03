Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Borsa, günü yüzde 1,87'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,87'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,87'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 37,19 puanlık artışla 2.023,29 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel