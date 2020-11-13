Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı

13.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:45
Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı

Gelen son dakika haberine göre Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,54'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,54'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,54'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 19,54 puanlık artışla 1.1291,29 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de 2,20 değer kazandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... Borsa günü yükselişle kapattı
Son dakika haberi... Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
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