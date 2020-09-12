Son dakika! Borsa günü yükselişle kapattı Son dakika ekonomi haberine göre Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3,64 puanlık artışla 1.102,70 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46 azalırken, holding endeksi ise 0,60 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA