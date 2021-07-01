Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı
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Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı

Son Dakika | Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.358,20 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.358,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,86 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.358,20 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 1,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,12 değer kaybıyla 1.356,34 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Yapılan değişiklikler ile ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin zorunlu karşılık oranları düzenlemesinin piyasalar üzerinde önemli bir etki yapmasının beklenmediğini belirterek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 1.350 puanın destek, 1.370 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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