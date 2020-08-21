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Son dakika... Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 1.138,49 puandan başladı.

Son dakika... Borsa güne yükselişle başladı
21.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:00

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,04 artışla 1.138,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 11,69 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.138,49 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile elektrik oldu.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla enerji hisselerinde yoğunlaşan alımların, dün de devam etmesiyle BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 1.126,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Erdoğan'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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