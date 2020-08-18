Son dakika! Borsa güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Borsa güne yükselişle başladı

Bir son dakika haberine göre Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.

Son dakika! Borsa güne yükselişle başladı
18.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:26

Borsa, güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14'lük yükselişle başladı. Endeks, 1,54 puanlık artışla 1.087,75 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi de 0,11 arttı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil Güncel
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Bülent Ersoy Tamer Karadağlı İbrahim Büyükak
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Sergen Yalçın Süleyman Seba Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Bursa Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika! Borsa güne yükselişle başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:26:32. #1.14#
title