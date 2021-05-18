Son Dakika | Borrell ile Blinken, İsrail-Filistin meselesini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Borrell ile Blinken, İsrail-Filistin meselesini görüştü

Son Dakika | Borrell ile Blinken, İsrail-Filistin meselesini görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi ele aldı.

Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, Blinken ile "İsrail ve Filistin'de şiddetin sonlandırılmasına ve gerginliğin düşürülmesine nasıl ortak katkı yapabileceklerini" konuştuklarını bildirdi.

Borrell, çatışma dinamiğinin kırılması ve herkes için barış dolu bir gelecek kurmak amacıyla uzun vadeli girişimlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in saldırıları sonrası Orta Doğu'da artan gerilimi görüşmek üzere toplanacak. Borrell'in başkanlığında yapılacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Borrell, daha önceki diplomatik girişimleri çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Son dakika haber | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BMGK'ye "savaş suçu" işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Kenan Doğulu Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Borrell ile Blinken, İsrail-Filistin meselesini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:19:48. #1.13#

title