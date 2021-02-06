Son dakika! Bornova'da marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika! Bornova'da marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu

06.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:16
Son dakika! Bornova'da marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın söndürüldü.

Rafet Paşa Mahallesi 5179/1 Sokaktaki dört katlı binanın zemin katındaki marangozhanede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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