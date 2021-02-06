Son dakika! Bornova'da marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu
06.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:16
Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın söndürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın söndürüldü.
Rafet Paşa Mahallesi 5179/1 Sokaktaki dört katlı binanın zemin katındaki marangozhanede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin