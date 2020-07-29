Son dakika! Boris Johnson'dan koronavirüste ikinci dalga açıklaması
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Son dakika! Boris Johnson'dan koronavirüste ikinci dalga açıklaması

Son dakika haberine göre Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'da ikinci dalga belirtileri görüldüğü konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika! Boris Johnson'dan koronavirüste ikinci dalga açıklaması
29.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:56
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'da ikinci dalga belirtileri görüldüğü konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya'dan İngiltere'ye dönenlerin 14 gün karantinaya alınma teklifine destek vererek, Avrupa'da ikinci dalga belirtileri görüldüğünü ve İngiltere'deki vakaların artışa geçmesiyle ikinci dalgadan endişe duyduğunu açıkladı. Johnson, "Yapmamız gereken; risklerin tekrar artmaya başladığını düşündüğümüz zaman, hızlı ve kararlı bir eylemde bulunmak. Avrupa'da neler olduğuna dair net olmamız gerekiyor. Korkarım, bazı yerlerde salgında ikinci dalganın işaretlerini görmeye başladık. En önemli şey toplumun verilen tavsiyelere uyması. Uyanık olmalıyız" dedi.

İNGİLTERE'DE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİİspanya'nın vaka sayısı geçtiğimiz hafta artış göstererek iki katına çıkarken, Belçika hükümeti ise salgın kontrol altına alınmazsa, tekrar sokağa çıkma yasağı ve tedbirlerin geri getirileceği konusunda uyardı. Öte yandan, Almanya Halk Sağlığı Ajansı Başkanı, artan vaka sayılarından endişe duyduğu yönünde açıklamada bulundu. İngiliz hükümetinden bir kaynağa göre ise, "Başbakan Johnson, yurt dışında gördüklerinden son derece endişe duyuyor ve aynı şeyin burada iki hafta içinde olmasından korkuyor. İnsanlar hala bir salgının ortasında olduğumuzu anlamalılar. Dükkanları açmak ve insanları tekrar işe almak için erken" dedi. Dün açıklanan sayılar, 7 günlük ortalama vaka sayısının,  yüzde 28'lik bir artışla ay boyunca artmaya devam ettiğini gösterdi.İNGİLTERE SON DURUM

İngiltere'de son açıklanan verilere göre, 300 bin 692 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede toplam can kaybı ise 45 bin 878 olarak açıklandı.


- İngiltere

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Kaynak: DHA

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