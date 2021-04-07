Son Dakika | BORÇ ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
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Son Dakika | BORÇ ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan (53) ve akrabası Ümmet Ceylan'ı (56) tabanca ile vurarak öldüren servis şoförü Dursun A. (54), kısa sürede yakalandı.

alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan (53) ve akrabası Ümmet Ceylan'ı (56) tabanca ile vurarak öldüren servis şoförü Dursun A. (54), kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Dursun A. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Dursun A., borç- alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu araç alım satım işi yapan Mevlüt Ceylan ve akrabası Ümmet Ceylan'la tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Dursun A., yanındaki tabancayla ateş etti. Mevlüt Ceylan vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti, Ümmet Ceylan ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ümmet Ceylan, ilk müdahalenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mevlüt Ceylan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Ümmet Ceylan bugün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kendisine ait servis aracıyla kaçan Dursun A., Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede Atakum ilçesinde yakalandı. Dursun A., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli yoğun güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | BORÇ ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
Son Dakika | BORÇ ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
Son Dakika | BORÇ ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
Son Dakika | BORÇ ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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