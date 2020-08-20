Son Dakika | Bombalı saldırının izleri siliniyor
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Son Dakika | Bombalı saldırının izleri siliniyor

Son dakika haberleri: Halep'in Azez ilçesine bağlı Siccu kasabasında terör örgütü PYD'nin bombalı araçla yaptığı saldırı sonucu kullanılamaz hale gelen iyilik mağazaları ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezleri yeniden açıldı.

Son Dakika | Bombalı saldırının izleri siliniyor
20.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:45

Halep'in Azez ilçesine bağlı Siccu kasabasında terör örgütü PYD'nin bombalı araçla yaptığı saldırı sonucu kullanılamaz hale gelen iyilik mağazaları ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezleri yeniden açıldı.

17 Temmuz 2020 tarihinde Kilis'in karşısında bulunan Halep'in Azez ilçesine bağlı Siccu kasabasında PYD'nın yaptığı bomba yüklü araçla saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralanmıştı. Birçok ev ile iş yerinin zarar gördüğü patlamada, İHH İnsani Yardım Vakfının iyilik mağazası ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezi ise kullanılmaz hale gelmişti. Patlama sonucu kullanılmaz hale gelen bu merkezler yetim ve hastaların umutlarına gölge düşürdü.

İhtiyaç sahiplerine hizmete devam edebilmek adına İHH İnsani Yardım Vakfı patlama sonrası başlayan tadilat çalışmalarını bitirdi ve merkezler tekrar insanların hizmetine sunuldu.

İHH Suriye Babusselam basın sorumlusu Abdulsamet Polat, "Halep kuzeyinde bulunan Azez'e bağlı Siccu kasabasında meydana gelen patlama sonucu iyilik mağazamız ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezimiz kullanılmaz hale gelmişti. Bölgede binlerce yetim engelli ve hastaya hizmet eden bu merkezlerimizin eski hallerine dönmeleri için ekiplerimiz tadilat çalışmalarına başladı. Tadilat sonrası özellikle çocuk ve hastalara hizmet eden bu merkezlerimiz tekrardan insanların hizmetine sunulmuştur. Açılan ücretsiz eczane ile hastaların yüzü gülerken, açılan iyilik mağazası ile yetim ve engellilerin yüzü gülmeye başladı" açıklamalarında bulundu.

Polat, açıklama sonunda bölgede çalışan görevli ve bağışçılarına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Açılan merkezler günde 100'den fazla aileye hizmet vermeye başladı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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Kaynak: İHA

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