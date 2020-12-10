Son dakika... Bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi. Yetkililer, gelen ihbarın ardından okuldaki tüm görevli ve öğrencilerin güvende olduğunu ancak her olasılığa karşı okulun tahliye edildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar