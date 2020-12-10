Son dakika... Bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi
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Son dakika... Bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi

10.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:03

Son dakika haberleri: İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi. Yetkililer, gelen ihbarın ardından okuldaki tüm görevli ve öğrencilerin güvende olduğunu ancak her olasılığa karşı okulun tahliye edildiğini aktardı.

Son dakika... Bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi
Son dakika... Bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi
Son dakika... Bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi
Son dakika... Bomba ihbarı yapılan Stoke Newington Lisesi tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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