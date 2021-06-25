Son dakika! Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika! Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alarak bomba gibi patlayan kamyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alarak bomba gibi patlayan kamyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çameli- Fethiye karayolunda meydana gelmişti. Cevizli - Araplar rampasında yokuş aşağı seyir halinde olan hafriyat kamyonunun motor kısmı, aniden alev aldı. Sürücü kamyonu durdurup araçtan indikten saniyeler sonra alevler kısa sürede büyüyerek kamyonu sardı. Alev topuna dönen kamyonda ardı ardına meydana gelen patlamalar korku ve paniğe neden oldu.

Yoldan geçene diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Orman İşletme itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede alevlerin söndürüldüğü kamyon küle dönerken, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin alevlere müdahale ettiği anların görüntüsü ise ortaya çıktı. - DENİZLİ

Son dakika! Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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