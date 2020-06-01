Son Dakika | Bolu Valisi Ahmet Ümit, son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini açıkladı
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Son Dakika | Bolu Valisi Ahmet Ümit, son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini açıkladı

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs ile mücadele kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini söyledi.

Son Dakika | Bolu Valisi Ahmet Ümit, son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini açıkladı
01.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:47

Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs ile mücadele kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 3 günde 17 vaka tespit edildiğini söyledi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, İzzet Baysal Caddesi üzerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Kentteki, son durum hakkında açıklamalarda bulunan Ümit, son 3 günde tespit edilen vaka sayısını açıkladı. Bugün 2, geçtiğimiz gün 7, ondan önceki gün ise 8 vaka tespit ettiklerini duyuran Vali Ümit, 3 günde toplam 17 vaka bulunduğunu açıkladı. Ümit'in açıklamaları şu şekilde:

"Bilindiği gibi bu süreç başladı ama korona virüs salgını bitmiş değil. Salgın devam ediyor. Örneğin bugün 2 tane pozitif vaka tespit edildi. Dün 7 tane tespit edildi. Önceki gün 8 tane tespit edildi. Zaman zaman pozitif vaka tespitleri oluyor. Kısacası, korona virüs salgını bitmiş değil. Temelde 3 önemli unsura dikkat etmek zorundayız. Yani lokantalar, restoranlar, kafe ve benzeri yerlerde kesinlikle sosyal mesafe bir buçuk metre içinde olmamız gerekiyor. Yine mutlaka maske takmamız gerekiyor. Hijyen şartlarına çok iyi uymamız gerekiyor. En önemlisi bunu toplumumuzun her kademesinde yapmamız gerekiyor. Belli kesimin yapması, belli kesimin yapmaması doğru değil. Tedbirlere uyarsak, yerine getirirsek biz pandemi ile mücadele noktasında geriye dönmek zorunda kalmayız" - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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