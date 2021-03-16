Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi
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Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi

16.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:01

Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi Bolu'da geçtiğimiz ay boyunca etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesini yüzde 43'e yükseltti.

Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi

BOLU - Bolu'da geçtiğimiz ay boyunca etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesini yüzde 43'e yükseltti.

Bolu'da yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle doluluk oranı yüzde 18'lere kadar düşen kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Baraj'ında geçtiğimiz aylarda yüzde 18'lere kadar düşen su seviyesi yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 32'lere kadar çıkmıştı. İl genelinde etkili olan kar yağışı ve yağmurun ardından Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yüzde 35 arttı. Karların eridiği ve yer altı kaynaklarının beslediği Gölköy'de seviye yüzde 43'e yükseldi.

Gölköy Barajı'nda bugün itibariyle 10 milyon metreküp su tutulurken, önümüzdeki günlerde seviyenin artması bekleniyor.

Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi
Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi
Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi
Bolu'nun içme suyu göletinde seviye yüzde 43'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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