Son dakika... Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika gelişmesine göre BOLU merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı.
BOLU (DHA) - BOLU merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Sabit ankesörlü hatlar üzerinden haber leştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.K., A.E.D., M.B., A.G., M.M. ve C.Y. gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında karar çıktı
Son dakika haberi... FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...