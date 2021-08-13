Son Dakika | Bolu'dan sel bölgesine taşınabilir şarj aleti desteği
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Son Dakika | Bolu'dan sel bölgesine taşınabilir şarj aleti desteği

Son Dakika | Bolu'dan sel bölgesine taşınabilir şarj aleti desteği
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya powerbank (taşınabilir şarj aleti) göndereceklerini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya powerbank (taşınabilir şarj aleti) göndereceklerini söyledi.

Özcan, yaptığı açıklamada, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya Bolu Belediyesinin yardımlarının devam ettiğini, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere giden itfaiye ekiplerinin ardından şimdi de selzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda bölgeye cep telefonlarını şarj etmekte kullanılan taşınabilir şarj aleti göndereceklerini belirtti.

Ülke genelinde yaşanan afetlere dikkati çeken Özcan, "Maalesef ülkemizde istenmeyen doğa olayları çok oldu geçmiş yıllara göre. Ülkemizde büyük sel felaketleri oldu kuzey kesimlerde, güney kesimlerinde belki cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları gerçekleşti." diye konuştu.

Yangın-sel gibi felaketlerin yaşanması üzerine geçen ay Belediye Meclisinden yardım protokolü yapma yetkisi aldıklarını kaydeden Özcan, "Bu anlamda yangın felaketine maruz kalan Antalya, Bodrum, Marmaris, Manavgat başta olmak üzere birçok belediyeye ayni ve malzeme yardımı, fidan yardımı, gıda yardımı, su yardımı gönderdik. Yine sel felaketi geçiren Arhavi ilçemize, beyaz eşyadan tutun birçok yardımda bulunduk. Komşu illerimiz Bartın, Kastamonu'daki felaketleri üzüntüyle izliyor, izlemekle de kalmıyor oradaki belediye başkanlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Bizden itfaiye dahil, ilaçlama dahil ne yardım talebinde bulunulursa hepsini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, bölgeye yüzlerce adet taşınabilir şarj aleti göndereceklerini söyleyerek, "Afet bölgesinde cep telefonlarının şarj edilmesi ile ilgili sıkıntı var. Bu anlamda bugün yüzlerce powerbankı Kastamonu Belediyemize gönderiyoruz. Daha önce Manavgat belediyemiz başta olmak üzere bazı belediyelerimize de göndermiştik. Oradaki vatandaşlarımıza bundan sonra da ne katkı verebilirsek Bolu Belediyesi olarak elimizi uzatmaya hazırız. Allah ülkemizi bu tür felaketlerden korusun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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