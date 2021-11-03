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Son Dakika | Bolu'daki kızıl geyik avına yürütmeyi durdurma kararı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bolu'daki kızıl geyik avına yürütmeyi durdurma kararı

Edinilen son dakika haberine göre BOLU'da 15 kızıl geyiğin ihale ile avlanması kararı bölge idare mahkemesinin kararı ile duruduruldu.

BOLU (DHA) - BOLU'da 15 kızıl geyiğin ihale ile avlanması kararı bölge idare mahkemesinin kararı ile duruduruldu.

Vegan Derneği Türkiye (TVD), ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan 15 kızıl geyiğin avlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihalenin durdurulması ve iptali için 19 Ekim'de açılan davada ara karar çıktı. Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme, bakanlıktan dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporların 15 gün içinde ulaştırılması gerektiğini belirterek, 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin "yasal zorunluluk" olduğunu vurguladı.

TVD, kızıl geyiklerin avlanmasını geçici süreyle durduran ara kararı duyururken, 28 Şubat 2022 tarihine kadar planlanlanan avların durdurulmasına yönelik çağrı yaptı.

Kızıl geyiklerin, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer almasına rağmen, yerli-yabancı avcı ve acente kotaları ile "devlet misafiri ve diplomat kotası" listesinde yer aldığı, yine bakanlığın çıkardığı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında kızıl geyiklerin avlanmasına izin verildiği ifade edildi.


Son Dakika | Bolu'daki kızıl geyik avına yürütmeyi durdurma kararı

Son Dakika | Bolu'daki kızıl geyik avına yürütmeyi durdurma kararı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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