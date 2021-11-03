Son Dakika | Bolu'daki kızıl geyik avına yürütmeyi durdurma kararı

BOLU (DHA) - BOLU'da 15 kızıl geyiğin ihale ile avlanması kararı bölge idare mahkemesinin kararı ile duruduruldu.

Vegan Derneği Türkiye (TVD), ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan 15 kızıl geyiğin avlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açtığı ihalenin durdurulması ve iptali için 19 Ekim'de açılan davada ara karar çıktı. Bolu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme, bakanlıktan dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporların 15 gün içinde ulaştırılması gerektiğini belirterek, 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin "yasal zorunluluk" olduğunu vurguladı.