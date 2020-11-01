Son dakika! Bolu Dağı'nda trafik kazaları ulaşımı aksattı
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Son dakika! Bolu Dağı'nda trafik kazaları ulaşımı aksattı

01.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:15
Son dakika! Bolu Dağı'nda trafik kazaları ulaşımı aksattı

Son dakika gündem haberi... 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazaları, ulaşımda aksamalara neden oldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazaları, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara yönü Elmalık mevkisinde sağanağın da etkisiyle 7 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazaları nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Polis ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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