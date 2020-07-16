Son Dakika | Bolu'da yangında 2 çocuklarını kaybeden aileye ev yardımı yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Bolu'da yangında 2 çocuklarını kaybeden aileye ev yardımı yapılacak

Son dakika haberi... Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mudurnu ilçesindeki yangına ilişkin, "Ailenin tamamen yanmış olan evinin yerine modern bir ev yaptırmayı planlıyoruz.

Son Dakika | Bolu'da yangında 2 çocuklarını kaybeden aileye ev yardımı yapılacak
16.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:38

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mudurnu ilçesindeki yangına ilişkin, "Ailenin tamamen yanmış olan evinin yerine modern bir ev yaptırmayı planlıyoruz. Kaymakamımızın organizasyonunda gerekli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor." dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde önceki gün Cemal Bekil'in 2 çocuğunun yanarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili Vali Ümit, AA muhabirine, vahim ve üzücü bir hadisenin yaşandığını söyledi.

Yangında Bekil'in 2 çocuğunun yanarak can verdiğini anımsatan Ümit, "Yangın bütün hepimizi fena halde yaktı. Allah'ım inşallah beterinden saklasın." diye konuştu.

Vali Ümit, yangından sonra devletin ailenin elinden tuttuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı gün ailenin acil ihtiyaçlarını karşılaması için Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından 10 bin lira yardım yapıldı. Ayrıca aileye 40 bin lira devlet yardımı yapılacak. Üstünü bazı STK'lardan talep edebiliriz. AFAD tarafından 11 bin 800 lira para yardımı yapılacak. Bolu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından 4 bin 400 lira sosyal destek ödemesi yapılacak. Mudurnu Kızılay temsilciliği tarafından 2 bin lira ya da biraz üzerinde yardım yapılacak. Mudurnu Ziraat Odası da bin lira yardım yapacak."

Ailenin yanan evine yönelik olarak da çalışma yapıldığını ifade eden Ümit, "Ailenin tamamen yanmış olan evinin yerine modern bir ev yaptırmayı planlıyoruz. Kaymakamımızın organizasyonunda gerekli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor." dedi.

Konuyu başından beri takip ettiklerini belirten Ümit, ailenin yaralarını sarmak için gerek resmi gerekse diyaloglar vasıtasıyla katkı ve yardım yapılacağını anlattı.

Vali Ümit, il genelinde birçok ahşap evin olduğuna dikkati çekerek, "Bunlarla ilgili olarak birtakım tedbirlerin düşünülmesi gerekiyor. Öncelikli olarak bunu sahipleri düşünecek. Biz de bunu teknik olarak yönlendireceğiz. Çok sayıda ahşap ev yangını yaşadık bu sene. Şimdiye kadar can kaybımız olmamıştı. Bu defa maalesef öyle olmadı. Bundan sonra hiçbir garantisi yok. Tedbir bizden takdir Allah'tan." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim Güncel
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce...
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 3. Sayfa
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: LGS tercihleri 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: LGS tercihleri 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ahmet Kural Demet Akalın Defne Samyeli
Spor İrfan Buz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bolu'da yangında 2 çocuklarını kaybeden aileye ev yardımı yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 13:12:24. #1.15#
title