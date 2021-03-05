Son dakika... Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

05.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:20
Son dakika... Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Bolu'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, M.İ'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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