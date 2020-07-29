Son Dakika | Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" Son dakika haberleri: Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında gerçekleştirilen test sonuçlarına göre sadece 2 kişinin bağışıklığının bulunduğunu belirtti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında gerçekleştirilen test sonuçlarına göre sadece 2 kişinin bağışıklığının bulunduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde, 1068 kişiye PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yaptı.

Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yapılan PCR test sonuçları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Yapılan test sonuçlarının çok olumlu olmadığını belirten Ümit, "Bana verilen bilgilere göre, sadece 2 tane bağışıklık kazanmış kişiyle karşılaşıldı. Onun dışında yok. 1608 kişide sadece 2 tane bağışıklık kazanılmıştı. Ama bundan sonra bu bağışıklığın daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde yükselen rakamlar, aynı zamanda bağışıklığın arttığının da ifadesi olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA