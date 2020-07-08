Son Dakika: Bolu'da polis, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

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Bolu'da polis, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı

BOLU'da polis, kentin işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafeye uymayanlara ceza uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Bolu'da, polis ekipleri denetim yaptı. Denetimde kentin en işlek noktaları olan İzzet Baysal Caddesi ve Börekçiler Sokak'ta maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza uygulandı. Uygulamada, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak kurallara uyduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise çenelerinde bulunan maskeleri polis denetimini gördüğü anda doğru şekilde taktı. Polis ekipleri denetimler sırasında yanında maskesi olmayanlar, durdurularak ceza uygulandı.

Kaynak: DHA