Son dakika... Bolu'da parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuğu itfaiye kurtardı
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Son dakika... Bolu'da parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika... Bolu'da parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bolu'da, parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu'da, parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ailesi ile birlikte turist olarak Türkiye'ye gelen Katar uyruklu Himyan El Kavari (9) isimli çocuk, Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan Masal Parkı'ndaki çocuk oyun alanındaki salıncağa sıkıştı.

Ailesi ve çevredeki vatandaşların uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılamayan küçük çocuğun kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun sıkıştığı salıncağın oturak kısmını demir testeresi ile kesti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında zaman zaman ağlayan çocuk babasına sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

Katarlı çocuk, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Son dakika... Bolu'da parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika... Bolu'da parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika... Bolu'da parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika... Bolu'da parktaki salıncağa sıkışan Katarlı çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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