Son dakika... Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu
02.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:28
Son dakika haberine göre Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu.
Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu.
Merkeze bağlı Aşağı Yuva köyünde Sami Özkaya'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın odunluğun bitişiğinde bulunan iki katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında iki katlı evde maddi hasar oluştu, odunluk tamamen yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz