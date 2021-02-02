Son dakika... Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu

02.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:28
Son dakika... Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu

Son dakika haberine göre Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu.

Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Aşağı Yuva köyünde Sami Özkaya'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın odunluğun bitişiğinde bulunan iki katlı eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında iki katlı evde maddi hasar oluştu, odunluk tamamen yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir İntihar Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bolu'da odunlukta çıkan yangın 2 katlı evde hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 23:29:33. #1.15#
title