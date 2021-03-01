Son dakika! Bolu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişiye para cezası verildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 84 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından hafta sonu denetim gerçekleştirildi.

İl genelindeki denetimlerde maske takma kuralına uymayan 13 kişiye 11 bin 700 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 71 kişiye 34 bin 200 lira olmak üzere toplam 84 kişiye 45 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz