Son dakika... Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan anne, üşüyen köpeği kazakla ısıtmaya çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan anne, üşüyen köpeği kazakla ısıtmaya çalıştı

Son dakika... Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan anne, üşüyen köpeği kazakla ısıtmaya çalıştı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan annenin, aldığı kazakla soğuk hava nedeniyle üşüyen sokak köpeğini ısıtmaya çalışması takdir topladı.

BOLU (AA) - Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan annenin, aldığı kazakla soğuk hava nedeniyle üşüyen sokak köpeğini ısıtmaya çalışması takdir topladı.

İzzet Baysal Caddesi'nde kızıyla alışveriş yapan anne Elif Sarıhan, bir mağazanın önünde soğuk hava yüzünden üşüyen sokak köpeği olduğunu gördü.

Bunun üzerine Sarıhan, iş yerinden aldığı kazağı köpeğe giydirerek hayvanı ısıtmaya çalıştı.

Sarıhan'ın kızı bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Sarıhan, vatandaşları daha fazla duyarlı olmaya çağırdı.

Son dakika... Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan anne, üşüyen köpeği kazakla ısıtmaya çalıştı

Son dakika... Bolu'da kızıyla alışverişe çıkan anne, üşüyen köpeği kazakla ısıtmaya çalıştı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title