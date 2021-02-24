Son dakika! Bolu'da kamyonette ele geçirilen 30 bin midye imha edildi
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Son dakika! Bolu'da kamyonette ele geçirilen 30 bin midye imha edildi

24.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:42
Son dakika! Bolu'da kamyonette ele geçirilen 30 bin midye imha edildi

Son dakika gündem haberi... Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette taşıma ve sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele geçirildi.

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette taşıma ve sağlık belgesi olmayan 30 bin midye ele geçirildi.

Otoyolun Yeniçağa yakınlarında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, çuvallar içerisinde taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 30 bin midye bulundu.

Ekipler tarafından midyelere el konurken, araç sürücüsüne "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.

Dörtdivan İlçe Tarım ve Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen midyeler, belediye ekiplerinin de desteğiyle ilçe çöplüğüne götürülerek imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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