Son Dakika | Bolu'da jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı

BOLU (AA) - Bolu'da jandarmanın ormanda bulduğu yaralı köpek, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca köyü mevkisinde devriye attıkları esnada orman yolu kenarında yaralı köpeğe rastladı.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim, köpeğe müdahale etti.

Sağ arka ayağında kırık olduğu belirlenen köpek, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.