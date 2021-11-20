Son Dakika | Bolu'da jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı - Haberler
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Son Dakika | Bolu'da jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı

AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bolu'da jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı

Son dakika haberleri... Bolu'da jandarmanın ormanda bulduğu yaralı köpek, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

BOLU (AA) - Bolu'da jandarmanın ormanda bulduğu yaralı köpek, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca köyü mevkisinde devriye attıkları esnada orman yolu kenarında yaralı köpeğe rastladı.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim, köpeğe müdahale etti.

Sağ arka ayağında kırık olduğu belirlenen köpek, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Son Dakika | Bolu'da jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı

Son Dakika | Bolu'da jandarmanın bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı

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AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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