Son dakika... Bolu'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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Son dakika... Bolu'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Son dakika... Bolu'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazılar İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen etkinlikte öğrencileri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Çocuklara, jandarma timleri tarafından kullanılan drone ve motosikletin yanı sıra diğer araç ve gereçler de tanıtıldı.

Öğrenciler eğitimin ardından okul bahçesine getirilen akülü araba ile trafikte nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitimde ayrıca emniyet kemerinin önemi de anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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