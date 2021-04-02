Son dakika! Bolu'da iş makinesinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika! Bolu'da iş makinesinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son dakika! Bolu'da iş makinesinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesi'nden Peyami Sefa Sokak'a dönmek isteyen D.C. (36) idaresindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Yılmaz'a (54) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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