Son dakika: Bolu'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika: Bolu'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika: Bolu'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bolu'da, ailesinin haber alamadığı 91 yaşındaki Emine Sıkıcıoğlu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

BOLU (İHA) - Bolu'da, ailesinin haber alamadığı 91 yaşındaki Emine Sıkıcıoğlu yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Emine Sıkıcıoğlu'ndan (91) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Sıkıcıoğlu'nun ailesiyle birlikte yalnız yaşayan kadının evine girdi. Hareketsiz şekilde yerde yatar halde bulunan Emine Sıkıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıcıoğlu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler Mahallesi, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Haber

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