Son dakika... Bolu'da, gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı Son dakika güncel haberi... Bolu'da gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bolu Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, olay yerine gittiklerinde gözleri görmeyen bir köpeğin kuyudan çıkamadığını fark etti. Kendi imkanlarıyla köpeği kuyudan çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suyun içinde kalan köpeği hayvan yakalama aparatı ile kuyudan çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek kuyudan uzak bir alana bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA