Son dakika: Bolu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan emekli astsubay tutuklandı
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Son dakika: Bolu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan emekli astsubay tutuklandı

Son dakika: Bolu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan emekli astsubay tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay tutuklandı.

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla emekli astsubay Cavit Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu'da bulunduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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