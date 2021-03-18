Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı

18.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:29
Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı

Son dakika haberleri... Bolu'da, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende kutlandı.

Bolu'da, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende kutlandı.

Bolu'da, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Pandemi sebebiyle sınırlı katılımcıyla gerçekleştirilen törene, Vali Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için 3 el saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Piyade Adem Şimşek, "Yüce ulusumuzun gücü, saygınlığı, onuru, huzuru, bağımsızlığı ve istikbali şehit kavramında gizlidir. Şehitler ulusun varlığının bekası için can vererek kendilerinden sonra gelen nesillere yaşam hakkını kazandıran ulu çınarlardır. Türk vatanı ise kahraman şehitlerimizin kanıyla sulanan toprağın adıdır. Girdiği çatışmada yaraladığı düşman askerini canını tehlikeye atarak sırtına alıp düşman siperlerine kadar götürme cesaretini gösteren Mehmetçik, düşmanın her bir rütbesindeki askerini kendisine hayran bırakacak asil bir davranış sergileyerek, savaşın yalnızca öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır" dedi.

Tören, şehitler için yapılan dua ve Vali Ahmet Ümit'in şehitlik defterini imzalamasının ardından sona erdi. - BOLU

Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı
Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı
Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı
Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı
Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ferhan Şensoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bolu'da, Çanakkale Zaferi ve şehitler dualarla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:31:03. #1.14#
title