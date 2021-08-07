Son dakika haber! BOLU'DA BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN, 3 EV VE 3 AHIRA SIÇRADI
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Son dakika haber! BOLU'DA BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN, 3 EV VE 3 AHIRA SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BOLU'nun Çaygökpınar köyünde 4 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kül oldu.

BOLU'nun Çaygökpınar köyünde 4 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kül oldu. Yangın kontrol altına alınırken, 1 evdeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yakınındaki 3 ev ile 3 ahıra daha sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 ev ve 3 ahırdaki yangını söndürdü. Yangında evler ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri 4'üncü evdeki yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, yangının diğer evlere sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haber! BOLU'DA BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN, 3 EV VE 3 AHIRA SIÇRADI
Son dakika haber! BOLU'DA BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN, 3 EV VE 3 AHIRA SIÇRADI
Son dakika haber! BOLU'DA BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN, 3 EV VE 3 AHIRA SIÇRADI
Son dakika haber! BOLU'DA BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN, 3 EV VE 3 AHIRA SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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