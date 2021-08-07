Son dakika haber! BOLU'DA BİR EVDE BAŞLAYAN YANGIN, 3 EV VE 3 AHIRA SIÇRADI

Son dakika haberine göre BOLU'nun Çaygökpınar köyünde 4 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kül oldu.

BOLU'nun Çaygökpınar köyünde 4 ev ve 3 ahır, çıkan yangında kül oldu. Yangın kontrol altına alınırken, 1 evdeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yakınındaki 3 ev ile 3 ahıra daha sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 ev ve 3 ahırdaki yangını söndürdü. Yangında evler ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri 4'üncü evdeki yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, yangının diğer evlere sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı