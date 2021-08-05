Son Dakika | Bolu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Bolu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Bolu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bolu'da dört katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Bolu'da dört katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Sümer Mahallesi 2843. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar görevliler tarafından tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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