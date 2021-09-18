Son Dakika | Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi - Haberler
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Son Dakika | Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

Son dakika habere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) gerçekleştirilen "STEM and Makers Fest/Expo" etkinliğine katılan çocuklar, farklı bilimsel çalışmaları görerek ve yaparak deneyimleme fırsatı buldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) gerçekleştirilen "STEM and Makers Fest/Expo" etkinliğine katılan çocuklar, farklı bilimsel çalışmaları görerek ve yaparak deneyimleme fırsatı buldu.

İnternet üzerinden ücretsiz başvurulan etkinliğe katılan 3-18 yaş arası çocuklar, 25 farklı stantta fizik, kimya, kodlama gibi bilimsel çalışmalar ve el becerilerini geliştiren boyama, tahta birleştirme aktivitelerine katıldı.

Stantlara gelen çocuklar kendi yaş gruplarına hitap eden bilimsel etkinlikler yaptı. Kimi çocuklar ailelerinden destek alırken bazıları ise deneyleri kendi imkanlarıyla yapmayı denedi.

STEM and Makers Fest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, çocukların geniş bir hayal gücüne sahip olduğunu belirterek kendilerinin de bu atölye çalışmalarıyla onlara çalışma ve düşünme alanı oluşturduklarını söyledi.

Çakmakçı, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürebilmelerine katkı sunma çabasında olduklarını dile getirerek ailelere de çocuklarının hayal gücünü ve üretkenliğini sınırlandırmama çağrısında bulundu.

Son Dakika | Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

Son Dakika | Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

Son Dakika | Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

Son Dakika | Bolu'da bilim festivaline katılan çocuklar eğlenerek öğrendi

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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