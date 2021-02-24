Son dakika: Bolu'da 37 bin kişi koronavirüs aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bolu'da 37 bin kişi koronavirüs aşısı oldu

24.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:10
Son dakika: Bolu'da 37 bin kişi koronavirüs aşısı oldu

Gelen son dakika haberine göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Şimdiye kadar Bolu'da 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 binden fazla vatandaşımız aşı oldu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Şimdiye kadar Bolu'da 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 binden fazla vatandaşımız aşı oldu." dedi.

Vali Ümit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesin'de Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

Yapılan aşının ardından açıklama yapan Vali Ümit, Bolu'da 14 Ocak 2021 tarihinde aşılama faaliyetlerinin başladığını belirterek, "Bolu'da, tüm hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde ve toplum sağlığı merkezlerinde oluşturulan toplam 180 aşı odasında ve ayrıca 85 yaş üstü vatandaşlarımız ve Evde Sağlık Sistemine kayıtlı hastalarımızın evlerinde aşılanabilmesi için 45 mobil aşı ekibimizle aşılama çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Bolu genelinde aşılama çalışmasının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Vali Ümit, "Şimdiye kadar Bolu'da 1. ve 2. doz olmak üzere toplam 37 binden den fazla vatandaşımız aşı oldu. Bolu olarak aşı uygulamasında en iyi illerden birisiyiz." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte yeni bir döneme girildiğini hatırlatan Vali Ümit, "Aşıyla birlikte virüsle mücadelede yeni bir döneme girmiş olsak da koronavirüs salgını halen devam ettiğinden maske, mesafe, hijyen, izolasyon ve kalabalık ortamlarda bulunmama kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte uymaya devam etmeliyiz. İnanıyorum ki değerli Bolulu hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde koronavirüse karşı bundan sonraki süreçte her alanda yapacağımız çalışmalarla ve vereceğimiz mücadelelerle çok daha başarılı olacağız. Salgının başladığı günden itibaren alınan tedbirlere riayet edilmesi hususunda ve aşılama çalışmalarına gösterdikleri duyarlılıktan ve hassasiyetten dolayı Bolulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Meghan Markle Mustafa Ceceli Ozan Çolakoğlu
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bolu'da 37 bin kişi koronavirüs aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:58:19. #1.16#
title