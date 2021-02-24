Son dakika: Bolu'da 37 bin kişi koronavirüs aşısı oldu

Gelen son dakika haberine göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Şimdiye kadar Bolu'da 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 binden fazla vatandaşımız aşı oldu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Şimdiye kadar Bolu'da 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 binden fazla vatandaşımız aşı oldu." dedi.

Vali Ümit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesin'de Kovid-19 aşısının birinci dozunu oldu.

Yapılan aşının ardından açıklama yapan Vali Ümit, Bolu'da 14 Ocak 2021 tarihinde aşılama faaliyetlerinin başladığını belirterek, "Bolu'da, tüm hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde ve toplum sağlığı merkezlerinde oluşturulan toplam 180 aşı odasında ve ayrıca 85 yaş üstü vatandaşlarımız ve Evde Sağlık Sistemine kayıtlı hastalarımızın evlerinde aşılanabilmesi için 45 mobil aşı ekibimizle aşılama çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Bolu genelinde aşılama çalışmasının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Vali Ümit, "Şimdiye kadar Bolu'da 1. ve 2. doz olmak üzere toplam 37 binden den fazla vatandaşımız aşı oldu. Bolu olarak aşı uygulamasında en iyi illerden birisiyiz." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte yeni bir döneme girildiğini hatırlatan Vali Ümit, "Aşıyla birlikte virüsle mücadelede yeni bir döneme girmiş olsak da koronavirüs salgını halen devam ettiğinden maske, mesafe, hijyen, izolasyon ve kalabalık ortamlarda bulunmama kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte uymaya devam etmeliyiz. İnanıyorum ki değerli Bolulu hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde koronavirüse karşı bundan sonraki süreçte her alanda yapacağımız çalışmalarla ve vereceğimiz mücadelelerle çok daha başarılı olacağız. Salgının başladığı günden itibaren alınan tedbirlere riayet edilmesi hususunda ve aşılama çalışmalarına gösterdikleri duyarlılıktan ve hassasiyetten dolayı Bolulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz