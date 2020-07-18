Son Dakika: Bolivya'da son 24 saatte 1946 yeni koronavirüs vakası Bir son dakika haberine göre Bolivya'da son 24 saatte 1946 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1946 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 56 bin 102'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1946 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 56 bin 102'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 2 bin 49 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 17 bin 882 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA