Son Dakika | Bolivya'da son 24 saatte 1198 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberi... Bolivya'da son 24 saatte 1198 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1198 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 100 bin 344'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1198 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 100 bin 344'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 58, iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 491 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA