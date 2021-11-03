(Son dakika) Boks Federasyonu genel kurulunun yapılacağı salon mühürlendi!..

Başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın başvurusu ile mahkeme ihtiyadi tedbir kararı alırken, Boks Federasyonu Yönetimi bu harekete karşılık Spor Tahkim Kurulu'na başvurarak genel kurulun gerçekleşmesini istedi

Mahkeme kararı ile bu sabah salona gelen icra memurları, kapıyı mühürleyip tebligatı bildirdi

Tahkim Kurulu kararını uygulamak isteyen Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, genel kurulun yapılması gerektiğini, Boks Federasyonu başkanlığına imza yetersizliğinden aday olamayan Selçuk Aydın ise bunun mümkün olmadığını savunurken salon dışında bekleyiş sürüyor. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerde sonuç değişmezse genel kurul ileri bir tarihe ertelenecek.