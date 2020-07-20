Son Dakika | Boğulmaktan son anda kurtarıldı Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren şahıs vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren şahıs vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Cendere Çayına serinlemek için giren Zeynal K. (50), boğulma tehlikesi geçirdi. Burada vatandaşlar tarafından kurtarılarak sudan çıkarılan Zeynal K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zeynal K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA