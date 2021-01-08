Son dakika: Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

08.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:55
Son dakika: Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da ormanlık alanda boğazını kesip, kanını bir kaba akıttığı tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen Yusuf Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADANA'da ormanlık alanda boğazını kesip, kanını bir kaba akıttığı tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen Yusuf Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.'ye adli ve idari işlem uygulandı.

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.'nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana'da çekilen görüntülerde, Yusuf Y.'nin, boğazını kestiği tavuğun kanını da bir kaba akıttığı görüldü. Görüntülerde Yusuf Y.'nin, "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" dediği görüldü.

Yusuf Y.'nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, bu kişinin cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir dışında olduğu belirlenen Yusuf Y., kente dönmesiyle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Y.'ye 'türbekarlık' ve 'birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet' suçlarından adli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nce de idari işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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