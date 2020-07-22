Son Dakika | Boğalar bu timden kaçamayacak
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Son Dakika | Boğalar bu timden kaçamayacak

Bir son dakika haberine göre Osmangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için kurulan özel tim eğitimlerini tamamladı.

Son Dakika | Boğalar bu timden kaçamayacak
22.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:27

Osmangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için kurulan özel tim eğitimlerini tamamladı. Bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek olan tim, kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirici iğne ile zarar görmeden yakalayarak sahibine teslim edecek.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kaçan kurbanlıklar için tedbirini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı süresince görevde olacak Kurban Yakalama Timi, kurbanlıkların kaçması durumunda olaya hemen müdahale edecek. Sakinleştirici iğne ile zarar vermeden yakalanacak kurbanlıklar sahibine teslim edilecek. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 10 kişilik ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit mahallelerinde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimleri alan ekip, hazırlıklarını tamamladı. Hayvana nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvana zarar vermeden nasıl yakalanır gibi konularda da eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi'nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecek.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdürü Dilek Yosun, Kurban Yakalama Timi'nin bayram için hazır olduğunu ifade ederek, "Veteriner hekimlerimiz tarafından 10 gün süresince eğitilen Kurban Yakalama Timi, göreve hazır. 10 kişiden oluşan bu ekibimiz, Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde kurulan kurban satış yerlerinin yanı sıra kesim esnasında kaçan kurbanlıkların yakalanması ve kimseye zarar vermeden sahiplerine teslim edilmesi için görev yapacak" dedi.

Veteriner Hekim Kadir Özdemir de kurbanlıkların yakalanması sırasında kullanılacak yöntemler hakkında bilgi vererek, "Kurbanlıkların yakalanması için, üflemeli boru ve havalı tüfek ile atılacak olan sakinleştirici iğneler kullanılacak. Bu iğnelerde yer alan anestezik madde kesinlikle ete geçmiyor. Kesimle ilgili bir sıkıntı oluşturmuyor. Sadece kas hareketlerini yavaşlatıyor ve hayvanı yakalamamıza olanak sağlıyor" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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