Son dakika: Boeing 737 Max aylar sonra ilk ticari uçuşunu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Boeing 737 Max aylar sonra ilk ticari uçuşunu yaptı

09.12.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:12
Son dakika: Boeing 737 Max aylar sonra ilk ticari uçuşunu yaptı

Gelen son dakika haberine göre Brezilyalı havayolu şirketi Gol, yaptığı iki kaza sonucu dünya çapında yere indirilen Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlattı.

Brezilyalı havayolu şirketi Gol, yaptığı iki kaza sonucu dünya çapında yere indirilen Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlattı.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iki büyük kazanın ardından Mart 2019'da dünya çapında yere indirilen ABD merkezli Boeing firmasına ait 737 Max, bugün ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. Brezilyalı havayolu şirketi Gol, Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlatan ilk firma oldu. Sao Paulo kentinden havalanan yolcu uçağı Porto Alegre kentine uçtu.

Gol, tarafından daha önce yapılan açıklamada, 140 pilotun ABD'de bakımları yapılan uçaklarda eğitim gördüğünü belirtmişti. Gol'ün bünyesinde 27 iç hat uçuşu için 7 adet Boeing 737 Max uçağı bulunuyor.

Endonezya'da 2018 yılında Boeing 737 Max model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'da 2019'da 737 Max'in düşmesi sonucu ise 157 kişi ölmüştü. Yaşanan kazaların ardından hizmet dışı bırakılan 737 Max'lerin uçuş kontrol yazılımını güncelleme ve mürettebat prosedürlerinde değişiklik olmak üzere bir çok bakım çalışması yapıldı. - SAO PAULO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
Son dakika haberleri: Esnafın kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, önce kart limitini yükseltti sonra alışveriş yaptı
- BAE'de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- BAE'de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Son dakika: Mide ameliyatından 1,5 ay sonra ölü bulunan kadın, kalp krizi geçirmiş
Son dakika: Mide ameliyatından 1,5 ay sonra ölü bulunan kadın, kalp krizi geçirmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Boeing 737 Max aylar sonra ilk ticari uçuşunu yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:14:20. #1.14#
title