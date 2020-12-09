Son dakika: Boeing 737 Max aylar sonra ilk ticari uçuşunu yaptı

Gelen son dakika haberine göre Brezilyalı havayolu şirketi Gol, yaptığı iki kaza sonucu dünya çapında yere indirilen Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlattı.

Brezilyalı havayolu şirketi Gol, yaptığı iki kaza sonucu dünya çapında yere indirilen Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlattı.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iki büyük kazanın ardından Mart 2019'da dünya çapında yere indirilen ABD merkezli Boeing firmasına ait 737 Max, bugün ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. Brezilyalı havayolu şirketi Gol, Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlatan ilk firma oldu. Sao Paulo kentinden havalanan yolcu uçağı Porto Alegre kentine uçtu.

Gol, tarafından daha önce yapılan açıklamada, 140 pilotun ABD'de bakımları yapılan uçaklarda eğitim gördüğünü belirtmişti. Gol'ün bünyesinde 27 iç hat uçuşu için 7 adet Boeing 737 Max uçağı bulunuyor.

Endonezya'da 2018 yılında Boeing 737 Max model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'da 2019'da 737 Max'in düşmesi sonucu ise 157 kişi ölmüştü. Yaşanan kazaların ardından hizmet dışı bırakılan 737 Max'lerin uçuş kontrol yazılımını güncelleme ve mürettebat prosedürlerinde değişiklik olmak üzere bir çok bakım çalışması yapıldı. - SAO PAULO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı