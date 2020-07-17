Son dakika! BoE/Bailey: Faizler çok düşük kalmaya devam edecek Son dakika gelişmesine göre BoE) Başkanı Andrew Bailey, finans piyasalarındaki gelişmelerin, faiz oranlarının çok düşük düzeylerde kalmayı sürdüreceğini gösterdiğini söyledi.

BoE) Başkanı Andrew Bailey, finans piyasalarındaki gelişmelerin, faiz oranlarının çok düşük düzeylerde kalmayı sürdüreceğini gösterdiğini söyledi.

Yürüttükleri niceliksel genişleme politikasıyla piyasaları istikrarlı tutmaya kararlı olduklarını herkesin göreceğini vurgulayan Bailey, finans ve para politikalarının koordinasyon içinde yürütülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.Bailey Mayıs ayında Parlamento'da yaptığı bir sunumda, BoE içinde negatif faiz uygulaması konusunun gözden geçirilmekte olduğunu söylemiş, Haziran ayında bankacılarla yaptığı toplantıda da uygun olabilecek her türlü seçeneğin ele alındığını belirtmişti.

Kaynak: DHA