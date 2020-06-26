Son dakika... BODRUM Eğitimde yeni dönem için tedbirler hazır Son dakika haberine göre Eğitimde yeni dönem için tedbirler hazırBODRUM, (DHA)- Dünyayı sarsmaya devam eden ve Mart ayından itibaren hayatı kökten değiştiren koronavirüs(covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek adına okullar da yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlanıyor.

Eğitimde yeni dönem için tedbirler hazır

BODRUM, (DHA)- Dünyayı sarsmaya devam eden ve Mart ayından itibaren hayatı kökten değiştiren koronavirüs(covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek adına okullar da yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlanıyor. Bodrum Bilnet Okulları da yeni eğitim öğretim dönemi için hijyen kurallarına ve fiziki teması en aza indirecek teknolojik uygulamalara kadar aldığı tüm hazırlıkları tamamladı.

Koronavirüs pandemisi sonrası maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması, kişisel ve ortak hijyen kurallarına uyulması günlük yaşamın vazgeçilmez kurallarından oldu. Koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla da okullar 16 Mart'tan itibaren tatil edildi. Öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için de eğitim kurumları uzaktan eğitime başladı. Kurumlar yeni eğitim öğretim dönemi için özellikle hijyen kurallarına ve fiziki teması en aza indirecek teknolojik uygulamalara göre hazırlanıyor. Bodrum Bilnet Okulları da aldığı önlemlerle yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlıklarını tamamladı.

YENİ DÖNEMDE DAHA ÇOK TEKNOLOJİ KULLANILACAK

Bilnet Okulları, hijyen ürünlerinden fiziksel mesafenin gözetildiği eğitim alanlarına, yeni nesil teknoloji uygulamalarıyla yapılandırdığı derslerden psiko-sosyal destek programına kadar aldığı önlemler ve uygulamalarla öğrencilerini yeni eğitim dönemi için beklediğini duyurdu.

Eğitim ve teknoloji dünyasının artık ayrılmaz bir bütünün parçaları haline geldiğine dikkat çeken Bilnet Okulları, uzaktan verilen eğitimlerin bunun başlıca mimarı olduğunu, online eğitim sürecinin, kendi öz disiplini olan ve düzenli çalışan öğrenciyi bir avantaja çevirdiğe, bu süreçte bilgiye ve öğretmene anlık ulaşım kolaylaştığına vurgu yaptı.

Virüsün etkileri dolayısıyla online eğitime geçildiği günden bugüne öğretim sürecinin planladıkları gibi başarıyla sürdürdüklerini, çalışmalarını 21. yüzyılın ihtiyaç ve beklentilerine göre yaptıklarını dile getiren Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen, 'Okulumuzda hemen bir kriz ekibi kurduk ve bir eylem planı oluşturduk. İlk ve öncelikli hedefimiz gerek öğrenci gerekse velilerimizin içinde bulunduğu kaygı ve korku durumunu sağlıklı bir zemine oturtmak oldu' dedi.

'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Akademik olarak çalışmalarını da başarılı şekilde sürdürdüklerini belirten Şen, 'Online eğitim sürecine en hızlı entegre olan kurumların başında geldiğimizi söyleyebilirim. Hızla aksiyon alarak hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimizi hem de velilerimizi sürece dahil ettik. Etkin bir online eğitim süreci geçirdiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Ciddi ve özverili bir çalışma yürütüldü. Velilerimiz ve öğrencilerimizden gelen geri bildirimler bizi oldukça mutlu ediyor. Bir diğer önlem ayağımız ise yönetimsel oldu, her şeyden önce öğretmen ekibimizin ruh ve beden sağlığı değerliydi, çok şükür hepimiz sağlıklıyız, bir ekip olarak yaşadığımız süreci fırsata dönüştürmeye gayret ettik' diye konuştu.

ŞİMDİ BAŞKA BİR AŞAMADAYIZ

Bilnet Okulları olarak önümüzdeki süreçte de her türlü duruma hazırlıklı olduklarını, okulların açılmama durumunda da yine en etkili şekilde süreci yönetebilecek hazırlıkları tamamladıklarına dikkat çeken Filiz Şen şunları söyledi:

'Eylem planımızı gerçekleştirip görevlendirmelerimizi yaptık. Okulumuza giren öğrenci, veli veya personelin mutlaka belirli aralıklarla ateşi ölçülmekte. Dezenfektanlar içeriye girdiğinizde sizi karşılayan ilk unsurlar. Okul psikoloğumuz ve rehberlik servisimizle bu sürecin çocuklarda yarattığı problemleri çözmek için çalışmalar yürütülmekte. Maskelerimiz, sosyal mesafeye göre düzenlediğimiz sınıflarımızla yeni dönemi beklemekteyiz. Ancak online eğitim, eğitime farklı bir soluk getirdi. Bu nedenle yeni dönemde ek çalışmalar, etütler ve aktiviteler için bu sistemi kullanılmaya devam edeceğiz'

ÖĞRENCİLER İÇİN BİRÇOK HAZIRLIK YAPILDI

Okulların yaz tatiline girdiği, krizin seyrinin ve ne zaman biteceğinin bilinmediğini ifade eden Şen, farklı senaryolara göre yaptıkları hazırlıkların ayrıntılarını şöyle dile getirdi:

'Elbette önce sağlık. Sağlık ve hijyen önlemlerimizi aldık, okulun mekanlarını fiziksel mesafeyi gözeterek nasıl kullandığımızdan hijyen setlerimize, yine mesafeyi gözeten sınıflardan uzaktan, çevrimiçi derslerin nasıl yapılandırıldığına kadar aldığımız önlemleri ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümleri tüm resmi ve özel okullara, meslektaşlarımıza, veli ve öğrencilerimize açıyoruz. Konu sadece hijyenden ibaret değil. Burası okul, buranın sakinleri çocuk ve gençler. Çocuk ve gençlerin gelişim özelliklerinin gözetilerek duruma gerek psikolojik gerekse sosyal uyumu, farklı senaryolara göre eğitimin kesintisiz devam esas. Biz hazırlıklarımızı her türlü olasılığa göre yaptık. Yıllık planlarımızdaki konuları evde kalma ya da okulda olma durumlarına göre düzenledik. Hedefimiz kesintisiz eğitim. Dijital topluma evrildiğimiz günümüz dünyasında uzaktan, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bir eğitim modeline geçileceğini biliyoruz. 21. yüzyılın eğitim ihtiyaçlarını gözeten harmanlanmış eğitim modeline uygun olarak eğitim programımızı yapılandırma noktasında epeyce yol aldık, çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.'

PSİKO SOSYAL DESTEK OLMAZSA OLMAZ!

Bodrum Bilnet Okulları PDR Sorumlusu Barış Aygener alınan psiko-sosyal destek programının ayrıntılarını ise şöyle açıkladı:

'Öğrencilerimiz önlemlerle donatılmış mekanları kullanacaklar. Yeni okula uyum sağlamaları için adım adım gerçekleştirilecek bir oryantasyon programı hazırladık. Bu programın üç ayağı var; fiziki koşulları tanıtmak. Bunun için tanıtım videosu ve görselleri hazırladık, kısa bir süre sonra bunları sizlerle paylaşacağız. Öğrencilerimizi okula nasıl alacağız, mekanları nasıl kullanacağız sorularına cevap oluşturan sanal tur yaptıracağız. Programın ikinci ayağı, psikolojik. Okulun yeni normlarına uyum, ekran başında uzun süreler kalmanın olası zararlarından korunma, yeni bir dalgayla beraber psikolojik dayanıklılığımızı artırma, aile içi iletişim gibi temel konularda farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Psikolojik ve sosyal destek programımızın son ayağı sosyal boyutu oluşturuyor. Bu noktada yeni sosyalleşme araçları, gençlerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle buluşma olanaklarının sağlanması, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri sosyal alanların açılması konularında vereceğimiz destekleri planladık.'

Kaynak: DHA