Son Dakika-Muğla'da deprem mi oldu? Bodrum deprem son dakika 2021? Muğla depremi kaç şiddetinde? Bodrum deprem mi oldu? Datça'da deprem mi oldu?

Yangınla mücadele eden Muğla'da bir kötü haber daha Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi kıyısındaki birçok ilden duyulurken, Bodrum, Datça başta olmak üzere birçok yerden duyuldu. Peki, Bodrum deprem mi oldu? Bodrum depremi kaç şiddetinde?

Yangınlarla mücadele eden Muğla'dan bir kötü haber daha Ege Denizi açıklarında deprem haberi geldi. 7 gündür yangın ile savaş veren Muğla'da bu sefer de deprem paniği yaşandı. Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrası vatandaşların panik yaşarken, dep

SON DAKİKA-MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi, 55.89 km. açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine yakın mesafede gerçekleşen depremin can ya da mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamakta.Datça ilçesi açıklarında bir sarsıntı daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ilk bilgilendirmesine göre, deprem saat 15.38'de ve yerin 7.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BODRUM DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?



Saat 15:38'de gerçekleşen deprem AFAD verilerine göre 5, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 5.2 şiddetinde olarak kaydedildi.

AFAD VERİLERİ!

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ!