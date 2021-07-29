Son dakika: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı.