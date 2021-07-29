Son dakika: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor
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Son dakika: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı.

Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı.

Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Yangın bölgedeki otelleri tehdit ediyor

Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.

Son dakika: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor
Son dakika: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor
Son dakika: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor
Son dakika: Bodrum'daki yangın otellere yaklaştı, müşteriler teknelerle tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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